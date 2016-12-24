Пилявський і Дитятьєв залишили "Ворсклу" – ЗМІ

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Полтавський клуб втратив двох основних захисників.

Дитятьєв в нинішньому сезоні провів 18 матчів football.ua

залишили захисники Олексій Дитятьев та Андрій Пилявський. Про це повідомляє Sport Arena.

28-річний Олексій Дитятьєв в цьому сезоні виходив на поле у 18 іграх у всіх турнірах і відзначився 1 забитим м'ячем, а всього за полтавчан провів 40 поєдинків, в яких забив 4 голи. Інтерес до захисника виявляють інші клуби, чиї імена поки що залишаються невідомими.

28-річний Андрій Пилявський прийшов у "Ворсклу" вже по ходу сезону, він був орендований у російського "Рубіна". За полтавчан захисник провів 8 матчів в основі, ще один тайм зіграв за молодь. Його орендна угода була розрахована як раз на півроку - і вона підійшло до кінця, продовжувати його не будуть.

Нагадаємо, після 18-ти турів української Прем'єр-ліги "Ворскла" займає шосте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 23 очки.

Раніше повідомлялося, що футболістів полтавської "Ворскли" чекає скорочення зарплати.