Підручний пропустить етап Кубка світу в Оберхофі

Український біатлоніст погано себе почуває і в останні дні майже нічого не їв.

Підручний підхопив вірус на зборах в Австрії biathlon.com.ua

Капітан збірної України з біатлонуповідомив, що не зможе стартувати на Кубку світу в Оберхофі через хворобу.

"Відчуваю себе дуже погано, останні дні майже нічого не їв, схуд, сил немає. Сьогодні переїхали в Оберхоф, мене хотіли залишити в Австрії, але не було з ким. Завтра поїдемо в клініку, тому що нічого не допомагає. Про старти в найближчі дні можна і не думати",- сказав Підручний.

Нагадаємо, що біатлоніст підхопив вірус кілька днів тому під час тренувального збору в Австрії. Четвертий етап Кубка світу з біатлону стартує 5-го січня в німецькому Оберхофі.

Також не виступатимуть у складі збірної України Яна Бондар з Олександром Жирним. Вони візьмуть участь у складі жіночої та чоловічої команд на етапі кубка IBU в італійському Мартеле.

Кращий результат для України в поточному сезоні показали дівчата, яким вдалося зайняти третє місце в жіночій естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.