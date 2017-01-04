Підручний пропустить етап Кубка світу в Оберхофі

Український біатлоніст погано себе почуває і в останні дні майже нічого не їв.
"Відчуваю себе дуже погано, останні дні майже нічого не їв, схуд, сил немає. Сьогодні переїхали в Оберхоф, мене хотіли залишити в Австрії, але не було з ким. Завтра поїдемо в клініку, тому що нічого не допомагає. Про старти в найближчі дні можна і не думати",- сказав Підручний.
Нагадаємо, що біатлоніст підхопив вірус кілька днів тому під час тренувального збору в Австрії. Четвертий етап Кубка світу з біатлону стартує 5-го січня в німецькому Оберхофі.
Також не виступатимуть у складі збірної України Яна Бондар з Олександром Жирним. Вони візьмуть участь у складі жіночої та чоловічої команд на етапі кубка IBU в італійському Мартеле.
Кращий результат для України в поточному сезоні показали дівчата, яким вдалося зайняти третє місце в жіночій естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.podrobnosti.ua