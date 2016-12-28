Підгрушна і Семенов залишилися без призів на Різдвяній гонці з біатлону

Українські біатлоністи не зуміли завоювати призові місця на традиційній гонці у німецькому Гельзенкірхені.
Зайнявши сьоме місце в мас-старті, наші біатлоністи не змогли поліпшити результат у переслідуванні. Допустивши вісім промахів (стільки ж було в мас-старті), Підгрушна і Семенов опустилися на дев'яте місце.
World Team Challenge (Різдвяна гонка)
Гельзенкірхен, Німеччина
Мас-старт
1. Франциска Хільдебранд – Ерік Лессер (Німеччина) – 32.27,1 (2)
2. Ванесса Хінц – Симон Шемп (Німеччина) – 15,1 (4)
3. Ольга Подчуфарова – Олексій Волков (Росія) – 23,7 (4)...
7. Олена Підгрушна – Сергій Семенов (Україна) – 1.08,5 (8)
Гонка переслідування
1. Ванесса Хінц – Симон Шемп (Німеччина) – 33.11,4 (4)
2. Франциска Хільдебранд – Ерік Лессер (Німеччина) – 16,7 (6)
3. Ольга Подчуфарова – Олексій Волков (Росія) – 40,2 (7)...
9. Олена Підгрушна – Сергій Семенов (Україна) – 1.20,0 (8)
Зазначимо, що після трьох етапів Кубка світу з біатлону українські спортсмени не входять у топ-10 загального заліку.
Кращий результат для України в поточному сезоні показали дівчата, яким вдалося зайняти третє місце в жіночій естафеті на етапі Кубка світу в Поклюці.Tribuna.com