Переможець бою Кличко-Джошуа битиметься з Пулєвим

В іншому випадку буде втрачено титул IBF.

У 2014-му році Володимир Кличко вже нокаутував Пулєва

Міжнародна боксерська федерація (IBF) постановила, що переможець поєдинку між чемпіоном світу за цією версією в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) і(64-4, 54 КО) обов'язково у наступному поєдинку повинен зустрітися з болгарином Кубратом Пулєвим (24-1, 13 КО). В іншому випадку Джошуа або Кличка позбавлять пояса IBF.

Зазначимо, що Кличко і Пулєв вже зустрічалися в листопаді 2014-го року, тоді українець нокаутував болгарина у 5-му раунді.

29 жовтня Кличко повинен був провести другий бій проти Тайсона Ф'юрі, але через психологічні проблеми британського боксера реванш було скасовано. Таким чином, Ф'юрі вдруге скасував проведення реваншу, а пізніше залишив свої пояси вакантними.

Український ветеран повинен був повернутися на ринг 10 грудня саме проти Джошуа, але отримав травму, в результаті чого плани Кличка-молодшого змінилися.

Володимир Кличко і Ентоні Джошуа зустрінуться на рингу 29 квітня 2017 року в Лондоні на арені "Вемблі". На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі, який належить британцеві, а також пояс WBA Super.

Раніше повідомлялося, що переможець цього бою буде зобов'язаний провести захист проти кубинця Луїса Ортіса.