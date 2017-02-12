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Перемога Світоліної принесла Україні перемогу над Австралією в Кубку Федерації

12 лютого в 13:57

Українські тенісистки вийшли в плей-офф Світової групи.

Свитолина
Світоліна вивела Україну в плей-офф
twitter.com
Сьогодні, 11 лютого, в Харкові відбувся третій матч у рамках протистояння збірних України та Австралії в першому раунді Другої Світової групи Кубка Федерації.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зустрічалася з лідером збірної Австралії Дариною Гавріловою. У першому сеті українка довго входила у гру, але в підсумку зуміла взяти свою подачу під нуль" і вийти вперед. У другій партії Гаврілову почали підводити нерви, а Світоліна зуміла показати свій звичний рівень і принести підопічним Михайла Філіми підсумкову перемогу - 6:3, 6:2.

Таким чином, після двох стартових перемог успіх Світоліної приніс збірній України перемогу з рахунком 3:0 і вихід в плей-офф Світової групи.

Читайте також: Кубок Федерації: Україна здобула дві перемоги в матчі з Австралією

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна увійшла в топ-10 чемпіонської гонки WTA.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Світоліна теніс WTA Кубок Федерації
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