Перемога Світоліної принесла Україні перемогу над Австралією в Кубку Федерації

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Українські тенісистки вийшли в плей-офф Світової групи.

Світоліна вивела Україну в плей-офф twitter.com

Сьогодні, 11 лютого, в Харкові відбувся третій матч у рамках протистояння збірних України та Австралії в першому раунді Другої Світової групи

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна зустрічалася з лідером збірної Австралії Дариною Гавріловою. У першому сеті українка довго входила у гру, але в підсумку зуміла взяти свою подачу під нуль" і вийти вперед. У другій партії Гаврілову почали підводити нерви, а Світоліна зуміла показати свій звичний рівень і принести підопічним Михайла Філіми підсумкову перемогу - 6:3, 6:2.

Таким чином, після двох стартових перемог успіх Світоліної приніс збірній України перемогу з рахунком 3:0 і вихід в плей-офф Світової групи.

Нагадаємо, раніше Еліна Світоліна увійшла в топ-10 чемпіонської гонки WTA.