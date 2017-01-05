Перемога над Кличком дозволить стати легендою боксу - Джошуа

Британець налаштований побити українця, який вважає його давнім приятелем.

Джошуа хоче зайняти місце Кличка Sky Sports

Володар поясу IBF у суперважкій вазі Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) вважає, що йому під силу побити колишнього чемпіона світу(64-4, 53 КО) в наступному поєдинку.

"Він назвав мене братом ще в ті часи, коли ми не збиралися битися. Але це повага, тому все нормально. Він може називати мене "молодшим бро", але якщо я поб'ю його на рингу, то це не буде мати ніякого значення, чи не так? Треба залишатися вірним собі і діяти певним чином у всіх ситуаціях", - передає слова Джошуа Sport Arena з посиланням на BoxingScene.

"Перемога над Кличком в цьому поєдинку дозволить перетворитися з чемпіона в легенду всього за один вечір. Цей бій приверне величезну увагу, а вболівальники можуть подивитися на мене інакше в разі успіху. Так, я чемпіон IBF, але тепер прийшла пора бити потрібних суперників, щоб увійти в історію, знову і знову. Так стають легендами".

Нагадаємо, бій екс-короля суперважкого дивізіону Володимира Кличка проти Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня на стадіоні "Уемблі".

Раніше повідомлялося, що на бій Кличко - Джошуа було продано 50 тисяч квитків за один день.