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Павелко запропонували посаду члена дисциплінарного комітету ФІФА

10 травня в 13:07

Раніше цей пост займав нинішній президент УЄФА Олександр Чеферін.

Павелко
Рішення з цього приводу буде прийнято 11 травня
Sport Arena
Президенту Федерації футболу України Андрію Павелко запропонували увійти до складу дисциплінарного комітету ФІФА, повідомляє офіційний сайт організації.

До недавнього часу цю посаду обіймав Олександр Чеферін. Однак, після обрання Чеферина на посаду президента УЄФА, він покинув цей пост і рекомендував передати його повноваження Павелко.

Рішення з цього приводу буде прийнято 11 травня. Таку пропозицію було висунуто на засіданні ФІФА, що проходив 9 травня в Бахрейні.

Нагадаємо, Павелко був призначений президентом ФФУ у березні 2015 року, а його попередником був Анатолій Коньков. До цього призначення глава ФФУ багато років працював у Федерації футболу Дніпропетровської області, у Дніпропетровському обласному відділенні НОК, а також активно займався політикою.

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Позачергові вибори відбудуться 16 червня під час Конгресу ФФУ. Раніше повідомлялося, що Павелко буде єдиним кандидатом на посаду президента ФФУ.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги президент ФФУ ФІФА футбол Павелко
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