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Павелко увійшов до складу Дисциплінарного комітету ФІФА

11 травня в 23:02

Президент ФФУ отримав престижну посаду в керівному органі світового футболу.

Павелко Чеферин
Павелко зайняв місце Чеферіна у ФІФА
uefa.com
Президент Федерації футболу України Андрій Павелко увійшов до складу Дисциплінарного комітету ФІФА. Про це повідомив телеканал "Футбол 1".

До недавнього часу це місце в комітеті обіймав Олександр Чеферін. Однак, після обрання Чеферіна на посаду президента УЄФА, він рекомендував передати його повноваження Павелку. На конгресі Міжнародної футбольної федерації, який відбувся в Бахрейні, Павелко набрав 192 голоси (98%). Президент ФФУ отримав мандат на чотири роки.

"Дисциплінарний комітет ФІФА буде вирішувати всі питання, пов'язані з будь-якими спорами і скандалами в світовому футболі. Звичайно, це велика відповідальність, адже кожне рішення повинно бути зваженим, щоб в подальшому призвести до розвитку футболу, а не до скандалів", - сказав Павелко.

Варто відзначити, що в минулому українці ніколи не входили в склад комітетів міжнародних футбольних організацій.

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Раніше повідомлялося, що Андрій Павелко буде єдиним кандидатом на пост президента ФФУ під час червневих перевиборів.

За матеріалами: Футбол 1
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Теги Павелко ФІФА Чеферін футбол ФФУ
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