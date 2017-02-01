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Пантіч офіційно став гравцем "Динамо"

1 лютого в 14:17

Кияни оголосили про підписання першого зимового новачка.

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Пантіч відправиться на збір "Динамо" в Іспанію
twitter.com
Сербський центральний захисник Александар Пантіч підписав контракт з "Динамо". Про це повідомив офіційний сайт киян.

Першу половину сезону 24-річний серб провів на правах оренди в "Алавесі", де не зміг стати основним і провів лише 6 матчів у всіх турнірах.

У складі "Вільярреала" Пантіч зіграв 13 матчів з 2013 року, а в минулих двох сезонах грав у "Кордові" і "Ейбарі" на правах оренди. Вчора, 31 січня, футболіст розірвав контракт з "Вільярреалом" і став вільним агентом, тому дістався українському гранду безкоштовно.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Динамо" може підписати захисника "Леха" Тамаша Кадара.

За матеріалами: ФК Динамо
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Теги Пантіч футбол Вільярреал Динамо
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