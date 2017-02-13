Отримати виняток від ФІФА у справі Зозулі буде вкрай складно - агент

Міжнародна федерація футболу рідко йде на поступки в подібних ситуаціях.

Зозуля все ще може перейти в інший клуб realbetisbalompie.es

Представник інтересів форварда збірної України і "Бетіса"в Іспанії Хосе Лоренсо прокоментував ситуацію навколо майбутнього футболіста.

"Ситуацію ще можна виправити. Гарантом у цій історії повинен виступити "Райо Вальєкано". Клуб повинен провести бесіду зі своїми фанатами, переконати їх у тому, що необхідно принести Зозулі вибачення за наклеп, обман і помилкові звинувачення, які були висунуті проти футболіста. У такому разі, можливо, ситуація зміниться.

З моменту скасування оренди минуло 12 днів, і Зозуля залишається в ситуації абсолютної відсутності захисту власних прав. Навколо брехня і обман, а футболіст не може виходити на поле. Ми розраховуємо, що Зозулі можна буде виїхати в команду іншого чемпіонату, якщо дозволить ФІФА, але і це зробити буде дуже складно. Незважаючи на всю серйозність ситуації, ФІФА вкрай рідко робить такі винятки", - цитує Лоренсо XSport.ua з посиланням на Marca.

Нагадаємо, Зозуля повинен був грати за "Райо" до кінця сезону, але фанати команди публічно звинуватили українця в нацизмі і вимагали у керівництва клубу не здійснювати трансфер, після чого Роман повернувся в "Бетіс". При цьому у гравця тепер немає можливості виходити на поле до кінця сезону, так як Зозуля юридично змінив вже три клуби.

Варто відзначити, що в підтримку Зозулі виступили його партнери по "Бетісу", керівництво клубу, Федерація футболу України, Андрій Шевченко та багато інших.

Пізніше стало відомо, що Роман Зозуля отримав пропозицію повернутися в "Райо Вальєкано", тоді як вболівальники клубу створили на гравця "досьє". Крім того, форвард отримав запрошення замінити Анатолія Тимощука в Виконкомі ФФУ.