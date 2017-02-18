"Олімпік" проведе перші домашні матчі сезону на "Арені Львів"

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Донеччани домовилися про аренду стадіону у Львові.

"Арена Львів" стане домашньою для "Олімпіка" на дві гри stadiums.at.ua

"Олімпік"на проведення перших двох домашніх поєдинків. Про це стало відомо телеканалу "Футбол".

За даними джерела, був знайдений компроміс, так як керівництво львівського стадіону знизило вартість оренди, за що забере всю виручку від продажу квитків.

"Ми підписали договір оренди на рівні вартості, як для "Карпат". Це невисока ціна, адже собівартість таких матчів більше, але ми розуміємо, що стадіон має працювати і функціонувати. Навіть найменший заробіток для нас важливий, тому ми погодилися. Ми сподіваємося на перспективу, що це не тільки два матчі. Думаю, "Олімпіку" сподобається наша організація", - сказав виконуючий обов'язки директора "Арени Львів" Євген Болкун.

В останні два роки через військовий конфлікт на Донбасі "Олімпік" грав у Києві на стадіоні імені Баннікова, але в минулому році арену закрили на реконструкцію, а донеччани в результаті переїхали на стадіон "Ювілейний" в Сумах, але проводити поєдинки в холодну погоду проблематично через відсутність підігріву газону.

Нагадаємо, "Олімпік" відкриє футбольний рік 25-го лютого.