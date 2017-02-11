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"Олімпік" не зміг домовитися про оренду "Арени Львів" – ЗМІ

11 лютого в 18:35

Донецький клуб не влаштувала сума за оренду стадіону.

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"Олімпік" не влаштувала сума за оренду "Арени Львів"
ФК Шахтер
У другій половині сезону "Олімпік" не буде грати на "Арені Львів", повідомляє телеканал "Футбол 1".

Протягом останніх днів донецький клуб вів переговори про оренду "Арени Львів", однак "Олімпік" не влаштувала сума, яку запропонувало керівництво стадіону.

Як повідомляє джерело, тепер "Олімпік" спробує повернутися на стадіон імені Баннікова. Переговори з цього приводу вже почалися.

Нагадаємо, що на початку тижня стало відомо, що "Олімпік" має намір грати домашні матчі у Львові, оскільки керівництво стадіону "Ювілейний" у Сумах повідомило про неготовність арени проводити матчі навесні з різних причин.

Після 18-ти турів української Прем'єр-ліги "Олімпік" займає п'яте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 28 набраних очок.

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Раніше на "Арені Львів" виступав донецький "Шахтар", однак тепер команда Паулу Фонсеки переїхала до Харкова.

За матеріалами: Футбол 1
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Теги Олімпік Львів футбол
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