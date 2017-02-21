"Олімпік" не буде грати у Львові – Генінсон

Керівництво ліги розглядає для донеччан варіант з містом, де немає професійного клубу.

На "Арені Львів" будуть грати лише "Карпати" ФК Шахтер

Президент УПЛ Володимир Генінсон заявив, щоне буде базуватися у Львові у весняній частині сезону.

"Про "Олімпік" – це однозначно не Львів. І неважливо, хто б з'явився в цьому місті, все одно будуть підтримувати "Карпати". Ми розглядаємо варіант, де немає міста з професійним клубом, щоб "Олімпік" там прийняли як рідних, щоб з'явилися вболівальники", - повідомив Генінсон.

В останні два роки через військовий конфлікт на Донбасі "Олімпік" грав у Києві на стадіоні імені Баннікова, але в минулому році арену закрили на реконструкцію, а донеччани в результаті переїхали на стадіон "Ювілейний" в Сумах, але проводити поєдинки в холодну погоду проблематично через відсутність підігріву газону.

Раніше повідомлялося, що "Олімпік" підписав договір з "Ареною Львів" про проведення двох домашніх матчів на старті весняної частини сезону.

Нагадаємо, "Олімпік" відкриє футбольний рік 25 лютого.