Новачок "Динамо" Кадар розповів про деталі свого трансферу

Захисник не боїться бойових дій на сході України.

Кадар вважає проблемою мовний бар'єр в команді Динамомания

Футболіст збірної Угорщинипрокоментував свій перехід з польського "Леха" у київське "Динамо".

"У мені були зацікавлені багато клубів, але конкретна пропозиція в "Лех" надійшла лише від "Динамо". Так що, думаю, я прийняв правильне рішення, підписавши контракт з киянами. Це престижний клуб, який грає в єврокубках і бореться за чемпіонство. Я готовий до нового виклику.

Я знав, куди переходжу. Адаптація легкою не буде, тому що я не розмовляю російською або українською, а англійською в "Динамо" розмовляють мало гравців.

Скільки "Динамо" заплатило за мене? Я знаю суму, але якщо "Лех" або "Динамо" захочуть, то розкриють її. Я не можу сказати.

Що стосується ситуації з війною в Україні, то я знаю, що відбувається в цій країні, але я приїхав грати у футбол. Київ знаходиться далеко від зони бойових дій, так що я нічого не боюся", - цитує Кадара "Динамомания" з посиланням на nemzetisport.hu.

За даними ЗМІ, сума трансферу склала близько 2,5 мільйона євро. Кадар виступав за "Лех" з 2015 року - на його рахунку 74 матчі за польський клуб у всіх турнірах. Також захисник провів 37 матчів у футболці національної збірної Угорщини.

Нагадаємо, раніше "Динамо" підписало контракт з іншим захисником - сербом Александаром Пантічем.