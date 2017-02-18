Ніхто "Дніпро" напризволяще не кидав - Михайленко

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Наставник дніпрян не бачить приводів для міркувань про можливе припинення існування клубу.

Михайленко задоволений ситуацією в клубі footboom.com

Головний тренерДмитро Михайленко прокоментував фінансові проблеми клубу, які, за чутками, можуть призвести до припинення існування команди.

"Ніхто клуб напризволяще не кидав. Вся структура функціонує в такому ж режимі, як і раніше. Всі розмови, що клуб кидають - мені зовсім незрозумілі. У нас все йде за планом, як і повинно бути", - сказав Михайленко в ефірі каналу "Футбол 1".

"Умови для тренувань хороші, всі футболісти задоволені. Ми завжди залишаємося оптимістами, тільки в такому випадку можна здобути якийсь результат".

Нагадаємо, 7-го лютого Федерація футболу України отримала від ФІФА рішення про позбавлення "Дніпра" 6 очок за борг по зарплаті перед півзахисником Даніло Соузою.

Після вступу покарання в силу у підопічних Дмитра Михайленка залишилося 6 очок, що опустило "Дніпро" на передостаннє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Раніше повідомлялося, що Ігор Коломойський відмовився фінансувати клуб.