Неймар визнаний найдорожчим гравцем світу

Бразилець випередив Мессі і Погба.

Неймар заробив 246,8 млн євро epochtimes.ru

Центр спортивних досліджень CIES Football Observatory представив традиційний рейтинг топ-100 найдорожчих футболістів світу.

Найдорожчим футболістом світу на даний момент є форвард "Барселони" Неймар (246,8 млн євро), який випереджає партнера по команді Ліонеля Мессі (170,5 млн) і півзахисника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба (155,3 млн), а також лідера "Реала" Кріштіану Роналду.

Найдорожчий голкіпер – Ян Облак ("Атлетіко", 59,8 млн), центральний захисник Рафаель Варан ("Реал", 64 млн), фланговий захисник – Ектор Белєрін ("Арсенал", 70,3 млн).

Топ-10 найдорожчих гравців світу:

1. Неймар ("Барселона") – 246,8 мільйона євро

2. Мессі ("Барселона") – 170,5

3. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 155,3

4. Антуан Грізманн ("Атлетіко") – 150,4

5. Луїс Суарес ("Барселона") – 145,2

6. Харрі Кейн ("Тоттенхем") – 139,2

7. Кріштіану Роналду ("Реал") – 126,5

8. Пауло Дибала ("Ювентус") – 113,8

9. Делі Аллі ("Тоттенхем") – 110,5

10. Еден Азар ("Челсі") – 101,5

Раніше відбулося вручення премії найкращому футболістові за версією ФІФА, яким був визнаний футболіст "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.