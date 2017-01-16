Неймар визнаний найдорожчим гравцем світу

Бразилець випередив Мессі і Погба.
Найдорожчим футболістом світу на даний момент є форвард "Барселони" Неймар (246,8 млн євро), який випереджає партнера по команді Ліонеля Мессі (170,5 млн) і півзахисника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба (155,3 млн), а також лідера "Реала" Кріштіану Роналду.
Найдорожчий голкіпер – Ян Облак ("Атлетіко", 59,8 млн), центральний захисник Рафаель Варан ("Реал", 64 млн), фланговий захисник – Ектор Белєрін ("Арсенал", 70,3 млн).
Топ-10 найдорожчих гравців світу:
1. Неймар ("Барселона") – 246,8 мільйона євро
2. Мессі ("Барселона") – 170,5
3. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед") – 155,3
4. Антуан Грізманн ("Атлетіко") – 150,4
5. Луїс Суарес ("Барселона") – 145,2
6. Харрі Кейн ("Тоттенхем") – 139,2
7. Кріштіану Роналду ("Реал") – 126,5
8. Пауло Дибала ("Ювентус") – 113,8
9. Делі Аллі ("Тоттенхем") – 110,5
10. Еден Азар ("Челсі") – 101,5
Раніше відбулося вручення премії найкращому футболістові за версією ФІФА, яким був визнаний футболіст "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду.Tribuna.com