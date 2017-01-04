НБА: Лень допоміг "Фініксу" перемогти "Майамі"

Український центровий Олексій Лень майже зробив дабл-дабл.

Лень набрав 9 очок у матчі НБА ESPN

У черговому поєдинку НБА "Фінікс" зустрічався з "Майамі" і здобув перемогу з рахунком 99:90. Український центровийдопоміг "рептиліям" досягти позитивного результату.

Українець зробив чималий внесок в успіх своєї команди, набравши 9 очок, зробивши 8 підбирань і 3 блок-шота за 16 хвилин ігрового часу.

Він потрапив 4 з 7 кидків з гри, зробив дві втрати і мав рейтинг корисності +2. Тепер "Фінікс" виграв 8 з 12 ігор проти команд Східної конференції, включаючи результат 7-2 в домашніх стінах.

Варто відзначити, що українець перебуває далеко не в кращій своїй формі. У поточному сезоні гравець взяв участь в 34 матчах, набираючи в середньому 8,3 очка, а також роблячи 7,1 підборань і 0,8 передачі за гру.

Додамо, що "Фінікс" не став продовжувати контракт з Ленем. Нинішнім літом центровий, який має статус запасного в команді, стане вільним агентом.

Нагадаємо, раніше Лень потрапив топ-50 кращих легіонерів НБА за версією ESPN.