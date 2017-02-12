НБА: 13 очок Леня не допомогли "Фініксу" уникнути поразки

Українець провів продуктивний матч у найсильнішій баскетбольній лізі світу.
Лень почав поєдинок з перших хвилин і зумів відзначитися корисними діями. Центровий провів на паркеті 20 хвилин, за які набрав 13 очок і зробив 8 підбирань, реалізувавши 5 з 8 кидків з гри.
Олексій Лень є єдиним українцем в НБА. Центровий був обраний "Фініксом" під 5-м номером на драфті 2013 року, однак поки не став основним гравцем "Санс". У поточному сезоні 23-річний баскетболіст взяв участь у 52 матчах, набираючи в середньому 7,3 очка і 6,3 підбирання за гру.
Нагадаємо, раніше Лень повідомив, що готовий допомогти збірній України на Євробаскеті.DT.UA