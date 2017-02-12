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НБА: 13 очок Леня не допомогли "Фініксу" уникнути поразки

12 лютого в 11:45

Українець провів продуктивний матч у найсильнішій баскетбольній лізі світу.

Лень
Лень був близький до дабл-даблу
sport.bigmir.net
Український центровий Олексій Лень результативно провів поєдинок у складі "Фінікса" проти "Х'юстона" (102:133), але це не допомогло його команді уникнути поразки.

Лень почав поєдинок з перших хвилин і зумів відзначитися корисними діями. Центровий провів на паркеті 20 хвилин, за які набрав 13 очок і зробив 8 підбирань, реалізувавши 5 з 8 кидків з гри.

Олексій Лень є єдиним українцем в НБА. Центровий був обраний "Фініксом" під 5-м номером на драфті 2013 року, однак поки не став основним гравцем "Санс". У поточному сезоні 23-річний баскетболіст взяв участь у 52 матчах, набираючи в середньому 7,3 очка і 6,3 підбирання за гру.

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Нагадаємо, раніше Лень повідомив, що готовий допомогти збірній України на Євробаскеті.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Євробаскет Лень НБА Фінікс баскетбол
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