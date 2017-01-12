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Назаренко, Піко і ще п'ять футболістів покинули "Дніпро"

12 січня в 20:38

Дніпровський клуб зазнав кадрових змін.

сергей назаренко днепр
У Назаренко закінчився контракт з "Дніпром"
ФК Днепр
У півзахисника Сергія Політило і захисника Андерсона Піко закінчилися контракти з "Дніпром" і вони покинули команду. Про це повідомляє офіційний сайт дніпровської команди.

Також закінчилися контракти у Дениса Шеліхова, Ігоря Варцаби, Сергія Назаренка, Євгена Бохашвілі, і Олександра Васильєва.

Нагадаємо, Контрольно-дисциплінарний комітет ФІФА позбавив "Дніпро" шести очок у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Також з причини заборгованості перед іспанськими тренерами "Дніпро" вже був покараний УЄФА - клуб на один сезон був позбавлений можливості грати в єврокубках і поступився своє місце в Лізі Європи.

Після 18 турів української Прем'єр-ліги підопічні Михайленка йдуть на 10 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 12 набраних пунктів.

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Раніше ФІФА погрозила "Дніпру" переклад в першу лігу.

За матеріалами: ФК Днепр
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Теги Дніпро Назаренко футбол
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