Назаренко, Піко і ще п'ять футболістів покинули "Дніпро"

Дніпровський клуб зазнав кадрових змін.

У Назаренко закінчився контракт з "Дніпром" ФК Днепр

У півзахисника Сергія Політило і захисника Андерсона Піко закінчилися контракти зі вони покинули команду. Про це повідомляє офіційний сайт дніпровської команди.

Також закінчилися контракти у Дениса Шеліхова, Ігоря Варцаби, Сергія Назаренка, Євгена Бохашвілі, і Олександра Васильєва.

Нагадаємо, Контрольно-дисциплінарний комітет ФІФА позбавив "Дніпро" шести очок у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.

Також з причини заборгованості перед іспанськими тренерами "Дніпро" вже був покараний УЄФА - клуб на один сезон був позбавлений можливості грати в єврокубках і поступився своє місце в Лізі Європи.

Після 18 турів української Прем'єр-ліги підопічні Михайленка йдуть на 10 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 12 набраних пунктів.

Раніше ФІФА погрозила "Дніпру" переклад в першу лігу.