Назаренко, Піко і ще п'ять футболістів покинули "Дніпро"

Дніпровський клуб зазнав кадрових змін.
Також закінчилися контракти у Дениса Шеліхова, Ігоря Варцаби, Сергія Назаренка, Євгена Бохашвілі, і Олександра Васильєва.
Нагадаємо, Контрольно-дисциплінарний комітет ФІФА позбавив "Дніпро" шести очок у турнірній таблиці української Прем'єр-ліги.
Також з причини заборгованості перед іспанськими тренерами "Дніпро" вже був покараний УЄФА - клуб на один сезон був позбавлений можливості грати в єврокубках і поступився своє місце в Лізі Європи.
Після 18 турів української Прем'єр-ліги підопічні Михайленка йдуть на 10 місці в турнірній таблиці, маючи в своєму активі 12 набраних пунктів.
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