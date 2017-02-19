Найвищі зарплати в УПЛ у "Динамо" і "Шахтаря", найнижчі в "Олімпіку" та "Чорноморці" - ЗМІ

Стали відомі зарплати футболістів команд УПЛ.
"Дніпро" і "Ворскла" платять футболістам 1-15 тис доларів в місяць, "Карпати" і "Сталь" – 1-10 тис в місяць.
"Олександрія" платить 2-9 тис доларів в місяць, "Волинь" – 0,55-5 тис в місяць.
Найнижчі зарплати – у "Зірці" (0,5-2,2 тис доларів в місяць), "Чорноморці" (0,5-2 тис доларів), і "Олімпіку" (1,3-1,85 тис доларів).
Мова йде тільки про місячні зарплати – без урахування преміальних та штрафних санкцій.
Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.sportarena.com