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Найвищі зарплати в УПЛ у "Динамо" і "Шахтаря", найнижчі в "Олімпіку" та "Чорноморці" - ЗМІ

19 лютого в 14:28

Стали відомі зарплати футболістів команд УПЛ.

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Гравці "Шахтаря" отримують до 300 тисяч доларів в місяць
ФК Шахтер
Найвищі зарплати в українській Прем'єр-лізі – у "Динамо" (10-300 тис доларів в місяць), "Шахтаря" (10-300 тис доларів) і "Зорі" (2-20 тис доларів), повідомляє Sport Arena.

"Дніпро" і "Ворскла" платять футболістам 1-15 тис доларів в місяць, "Карпати" і "Сталь" – 1-10 тис в місяць.

"Олександрія" платить 2-9 тис доларів в місяць, "Волинь" – 0,55-5 тис в місяць.

Найнижчі зарплати – у "Зірці" (0,5-2,2 тис доларів в місяць), "Чорноморці" (0,5-2 тис доларів), і "Олімпіку" (1,3-1,85 тис доларів).

Мова йде тільки про місячні зарплати – без урахування преміальних та штрафних санкцій.

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Нагадаємо, зимовим чемпіоном української Прем'єр-ліги став донецький "Шахтар", який випереджає київське "Динамо" на 13 очок.

За матеріалами: sportarena.com
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Теги зарплата Динамо Україна футбол Шахтар
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