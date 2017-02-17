Наступним суперником Усика стане американець Хантер

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Став відомий наступний суперник українського боксера.

Очікується, що свій наступний бій Олександр Усик проведе 18 березня polsatsport.pl

Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі(11-0, 10 КО) поділився деякими деталями свого найближчого поєдинку.

Очікується, що свій наступний бій українець Олександр Усик проведе 18 березня. Поки що офіційно ім'я суперника чемпіона WBO ще не називали, проте практично напевно їм стане американець Майкл Хантер-молодший (12-0, 8 КО). Підтвердив цю інформацію і сам Олександр.

Наступний суперник, наскільки мені відомо, Майкл Хантер", - повідомив Усик під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що Хантер свій останній бій провів в травні минулого року, перемігши Айжа Томаса рішенням суддів.

Американець міг стати суперником українця в кінці минулого року, однак опонентом Усика став Табісо Мчуну, якого Олександр нокаутував у дев'ятому раунді.

Раніше Усик відмовився від американського тренера на користь Ломаченко-старший.