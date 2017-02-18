Нападник "Шахтаря" увійшов у число головних талантів плей-офф Ліги Європи

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Свою версію найкращих молодих гравців турніру представив World Soccer.

Борячук вважається одним з найкращих молодих нападників України ФК Шахтер

Авторитетне видання World Soccer поставило нападника донецького "Шахтаря" Андрія Борячука на друге місце в списку найкращих молодих футболістів команди, які виступають в плей-оффі можуть стати відкриттям турніру.

"Легкий і невловимий, 20-річний форвард найбільш небезпечний у ролі неправдивої дев'ятки. Він часто відходить в середину поля, щоб отримати м'яч. Борячуку зручно грати в комбінаційний футбол, він не соромиться зробити один, два фінта, як несподіваний для захисників "Волині" удар п'яткою, завдяки якому йому вдалося забити гол", - пише видання про молодого українського нападника "гірників".

У список головних талантів також увійшли Леон Бейлі ("Генк"), Лоїк Перрен ("Сент-Етьєн"), Жуліано ("Зеніт"), Ману Трігерос ("Вільярреал") і Донні ван де Бек ("Аякс").

Нагадаємо, "Шахтар" посів перше місце в групі H Ліги Європи, набравши максимальну кількість очок, двічі обігравши "Гент", "Коньяспор" і "Брагу".

16-го лютого "Шахтар" на виїзді переграв іспанську "Сельту" з рахунком 1:0, а єдиним голом відзначився Густаво Бланко Лещук. Зустріч-відповідь відбудеться 23-го лютого в Харкові.