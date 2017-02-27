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Нападник "Олександрії" визнаний найкращим гравцем туру УПЛ

27 лютого в 17:23

Форвард відзначився покером у воротах "Волині".

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Куліш оформив розгром "Волині"
ФК Олександрія
Нападник "Олександрії" Станіслав Куліш був визнаний найкращим гравцем 19-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомив офіційний сайт чемпіонату.

Куліш став героєм матчу з "Волинню" (6:0), записавши на свій рахунок чотири голи. Це 12-ї покер в історії чемпіонату України.

Усього за "Олександрію" у поточному сезоні футболіст провів одинадцять поєдинків і забив шість голів.

Переможця обирала експертна рада української Прем'єр-ліги, до якої увійшли Олег Венглинський, Сергій Нагорняк, Віктор Грачов, Олександр Денисов, Вадим Місюра, Геннадій Орбу, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Ігор Циганик і Дмитро Поворознюк.

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Нагадаємо, найкращим футболістом 18-го туру був визнаний півзахисник "Шахтаря" Фред.

За матеріалами: fpl.ua
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Теги Куліш Олександрія Прем'єр-ліга футбол
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