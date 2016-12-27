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На оплату роботи українських тренерів з бюджету додатково виділено 63,5 млн грн

27 грудня в 19:00

Зарплати українських тренерів у новому році будуть збільшені.

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Українським тренерам піднімуть зарплату
НОК України
У державному бюджеті України на 2017-й рік для збільшення оплати праці провідних спортивних тренерів виділено додатково 63,5 мільйона гривень. Про це повідомив офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Ця сума дозволить значно поліпшити умови роботи фахівців, які будуть готувати спортсменів до Олімпіади в Пхенчхані-2018 і Токіо-2020, а також інших міжнародних змагань.

"Збереження тренерських кадрів, створення сприятливих умов для їх роботи - пріоритетне завдання для майбутнього українського спорту. Тренери - це наше багатство. Вони розкривають таланти, роблячи з дітей зірок світового спорту, які прославляють Україну у світі, в честь їх перемог на найпрестижніших спортивних стартах піднімається прапор і звучить гімн нашої держави", - зазначив президент НОК України Сергій Бубка.

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Нагадаємо, на минулій Олімпіаді в Ріо українські спортсмени показали найгірший результат в історії незалежної України, заробивши всього 11 медалей, з яких дві золотих, п'ять срібних і шість бронзових нагород.

За матеріалами: НОК України
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Теги Бубка НОК тренер Олімпіада бюджет-2017
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