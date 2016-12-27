На оплату роботи українських тренерів з бюджету додатково виділено 63,5 млн грн

Зарплати українських тренерів у новому році будуть збільшені.
Ця сума дозволить значно поліпшити умови роботи фахівців, які будуть готувати спортсменів до Олімпіади в Пхенчхані-2018 і Токіо-2020, а також інших міжнародних змагань.
"Збереження тренерських кадрів, створення сприятливих умов для їх роботи - пріоритетне завдання для майбутнього українського спорту. Тренери - це наше багатство. Вони розкривають таланти, роблячи з дітей зірок світового спорту, які прославляють Україну у світі, в честь їх перемог на найпрестижніших спортивних стартах піднімається прапор і звучить гімн нашої держави", - зазначив президент НОК України Сергій Бубка.
Нагадаємо, на минулій Олімпіаді в Ріо українські спортсмени показали найгірший результат в історії незалежної України, заробивши всього 11 медалей, з яких дві золотих, п'ять срібних і шість бронзових нагород.НОК України