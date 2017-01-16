На бій Кличко-Джошуа продано 80 тисяч квитків

Друга партія тікетів була реалізована протягом години.

Бій Джошуа-Кличко відбудеться на "Уемблі" BoxingScene

На бій за титули чемпіона світу за версіями IBF, WBA і IBO між британцем Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) і українцем(64-4, 53 КО) вже продано 80 тисяч квитків, про це повідомляє BoxingScene.

Друга партія квитків, а це 40 тисяч, була розкуплена протягом години. В результаті, загальна кількість проданих квитків перевищило рекорд, встановлений Карлом Форчем і Джорджа Гроувсом в 2014-му році.

Нагадаємо, бій екс-короля суперважкого дивізіону Володимира Кличка проти Ентоні Джошуа відбудеться 29 квітня на стадіоні "Уемблі".

На кону стоятиме пояс чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі, який належить британцеві, а також пояс WBA Super.

Український ветеран повинен був повернутися на ринг 10 грудня минулого року саме проти Джошуа, але отримав травму, в результаті чого плани Кличка-молодшого змінилися.

Раніше повідомлялося, що переможець бою повинен буде зустрітися з кубинцем Луїсом Ортісом, який є офіційним претендентом на пояс WBA.