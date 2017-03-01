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Музичук виграла третю партію фіналу ЧС з шахів

1 березня в 17:25

Українська шахістка зрівняла рахунок у фіналі.

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Українка перемогла китаянку на 32-му ході
fide.com
Сьогодні, 1 березня, відбувся третій поєдинок фіналу жіночого чемпіонату світу з шахів, який проходить в Ірані. Українка Ганна Музичук зуміла перемогти китаянку Тань Жонгуй, зрівнявши рахунок у протистоянні.

Граючи білими, українка перемогла китаянку на 32-му ходу. Після нічиєї в першій партії і перемоги Жонгуй у другій, рахунок у матчі став рівним – 1,5:1,5.

Нагадаємо, в півфіналі Ганна розібралася з росіянкою Олександрою Костенюк, перемігши суперницю у двох партіях поспіль.

Фінальне протистояння буде складатися з чотирьох дуелей і завершиться 3 березня. Якщо вони не виявлять переможця, то передбачений додатковий раунд.

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Раніше Ганна Музичук стала чемпіонкою світу у рапіді і бліці.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Музичук шахи Україна
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