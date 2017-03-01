Музичук виграла третю партію фіналу ЧС з шахів

Українська шахістка зрівняла рахунок у фіналі.

Українка перемогла китаянку на 32-му ході fide.com

Сьогодні, 1 березня, відбувся третій поєдинок фіналу жіночого чемпіонату світу з шахів, який проходить в Ірані. Українказуміла перемогти китаянку Тань Жонгуй, зрівнявши рахунок у протистоянні.

Граючи білими, українка перемогла китаянку на 32-му ходу. Після нічиєї в першій партії і перемоги Жонгуй у другій, рахунок у матчі став рівним – 1,5:1,5.

Нагадаємо, в півфіналі Ганна розібралася з росіянкою Олександрою Костенюк, перемігши суперницю у двох партіях поспіль.

Фінальне протистояння буде складатися з чотирьох дуелей і завершиться 3 березня. Якщо вони не виявлять переможця, то передбачений додатковий раунд.

Раніше Ганна Музичук стала чемпіонкою світу у рапіді і бліці.