Мінінформполітики просить Іспанію поширити достовірну інформацію про Зозулю

Український футболіст використовував патріотичну, а не нацистську символіку.

Стэць заявляє, що Зозуля патріот, а не наці ФФУ

Міністерство інформаційної політики України звернулося в Державний секретаріат інформаційного суспільства та цифрового порядку денного Іспанії щодо ситуації з українським фуболистом Романом Зозулею , повідомляється на сайті міністерства.

У своєму зверненні міністерство пояснює, що тризуб є державним символом України і несе суто патріотичний зміст; будь-яке інше його тлумачення є зневагою і неповагою до державної символіки.

"Нам дуже шкода, що саме неправильне тлумачення з боку іспанських футбольних фанатів стало підставою для конфлікту і мови ненависті в бік українця, який висловлює любов до своєї країни", - повідомляється на сайті міністерства.

Минінформполітики просить іспанський держсекретаріат сприяти поширенню достовірної інформації з роз'ясненням української сторони.

"Такі інформаційні ризики не можна залишати непоміченими. Наше завдання в цій ситуації - пояснити, що Роман Зозуля є насправді патріотом, який підтримує свою армію, свою державу. Вкрай прикро те, що футбольний простір став майданчиком для ворожнечі в той час, коли спорт є універсальною мовою примирення", - заявив міністр інформаційної політики України Юрій Стець.

В Міністерстві нагадали, що посол України в Іспанії Анатолій Щерба вже провів зустріч з керівництвом іспанської Ла Ліги (чемпіонат Іспанії з футболу), де отримав запевнення щодо гарантій права на працю, яке є базовим правом кожної людини.

Як повідомлялося, фанати "Райо Вальєкано" назвали Зозулю нацистом і зірвали оренду нападника.