Мілевському "смішно дивитися" на деяких футболістів "Динамо"

Нападник зізнався, що негативно ставиться до трансферної політики рідного клубу.

Мілевський побажав Гладкому удачі Instagram

Екс-нападник збірної України та київського "Динамо"вважає, що Олександр Гладкий є трансферним провалом столичного клубу, як і ряд інших гравців, які виступають за команду Сергія Реброва. Про це форвард російського "Тосно" заявив в ефірі YouTube-каналу FootballHub.

"Переходити в "Динамо" з "Шахтаря", щось ще розповідати, брати сьомий номер легендарного Андрія Шевченка... Як мінімум хоча б один гол ти повинен забити за півроку. Саша, побажаю тобі удачі. Вже не сумно, а просто смішно дивитися на те, що відбувається в "Динамо". Коли я дивлюся на деяких футболістів і згадую, які хлопці грали в мій час, то це дуже смішно", - зізнався Мілевський.

Раніше повідомлялося, що Олександр Гладкий, який так і не зумів забити жодного гола, переведений у дубль "Динамо".