Мілевський забив свій третій гол на зборах за російський "Тосно"

Український нападник також відзначився гольовою передачею.

Українець продовжує забивати за російський клуб Instagram

Форвард російського "Тосно"забив гол у товариському матчі проти чеської "Зброевки" (2:2).

32-річний українець вийшов на заміну в перерві і на 52-й хвилині зробив рахунок 1:1, а на 62-й хвилині гольовою передачею допоміг своєму партнеру встановити остаточний результат поєдинку 2:2.

Зазначимо, що це третій гол і друга гольова передача Мілевського під час підготовки "Тосно" до другої частини чемпіонату, а в поточному сезоні українець зіграв у восьми матчах ФНЛ за пітерський клуб.

Попереднім клубом Мілевського була румунська "Конкордія", яку він залишив після закінчення минулого сезону. Українець забив 5 голів в 12 матчах чемпіонату Румунії. Також на його рахунку 1 м'яч в Кубку Румунії.

Раніше Артем Мілевський заявив, що готовий повернутися в київське "Динамо".