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Мілевський забив свій третій гол на зборах за російський "Тосно"

7 лютого в 21:24

Український нападник також відзначився гольовою передачею.

артем милевский
Українець продовжує забивати за російський клуб
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Форвард російського "Тосно" Артем Мілевський забив гол у товариському матчі проти чеської "Зброевки" (2:2).

32-річний українець вийшов на заміну в перерві і на 52-й хвилині зробив рахунок 1:1, а на 62-й хвилині гольовою передачею допоміг своєму партнеру встановити остаточний результат поєдинку 2:2.

Зазначимо, що це третій гол і друга гольова передача Мілевського під час підготовки "Тосно" до другої частини чемпіонату, а в поточному сезоні українець зіграв у восьми матчах ФНЛ за пітерський клуб.

Попереднім клубом Мілевського була румунська "Конкордія", яку він залишив після закінчення минулого сезону. Українець забив 5 голів в 12 матчах чемпіонату Румунії. Також на його рахунку 1 м'яч в Кубку Румунії.

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Раніше Артем Мілевський заявив, що готовий повернутися в київське "Динамо".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Мілевський Тосно футбол
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