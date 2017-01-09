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Мессі, Суарес і Роналду увійшли до символічної збірної року за версією ФІФА

9 січня в 20:06

Команда традиційно складена з 11-ти найкращих футболістів.

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Більшість у команді - у "Реала" та "Барселони"
fifa.com
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) на урочистій церемонії в Цюріху назвала гравців, які увійшли до символічної збірної 2016 року.

В команду потрапили п'ять гравців "Реала", чотири - "Барселони", а також по одному - з "Баварії" і "Ювентуса".

Символічна збірна 2016 року за версією ФІФА:

Мануель Нойєр ("Баварія"), Дані Алвес ("Ювентус"), Жерар Піке ("Барселона"), Серхіо Рамос, Марсело, Лука Модріч, Тоні Кроос (всі - "Реал"), Андрес Іньєста, Ліонель Мессі, Луїс Суарес (всі - "Барселона"), Кріштіану Роналду ("Реал").

Варто відзначити, що головною подією вечора стане вручення нагороди найкращому футболістові за підсумками 2016 року.

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Раніше була представлена збірна минулого року за версією УЄФА.

За матеріалами: fifa.com
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Теги ФІФА футбол збірна Роналду Мессі
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