Мессі, Суарес і Роналду увійшли до символічної збірної року за версією ФІФА

Команда традиційно складена з 11-ти найкращих футболістів.

Більшість у команді - у "Реала" та "Барселони" fifa.com

на урочистій церемонії в Цюріху назвала гравців, які увійшли до символічної збірної 2016 року.

В команду потрапили п'ять гравців "Реала", чотири - "Барселони", а також по одному - з "Баварії" і "Ювентуса".

Символічна збірна 2016 року за версією ФІФА:

Мануель Нойєр ("Баварія"), Дані Алвес ("Ювентус"), Жерар Піке ("Барселона"), Серхіо Рамос, Марсело, Лука Модріч, Тоні Кроос (всі - "Реал"), Андрес Іньєста, Ліонель Мессі, Луїс Суарес (всі - "Барселона"), Кріштіану Роналду ("Реал").

Варто відзначити, що головною подією вечора стане вручення нагороди найкращому футболістові за підсумками 2016 року.

Раніше була представлена збірна минулого року за версією УЄФА.