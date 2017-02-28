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Матчі "Шахтаря", "Динамо" і "Дніпра" перенесуть для збірної України

28 лютого в 13:49

Національна збірна буде проводити тренувальні збори, через які зміниться календар Прем'єр-ліги.

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Збірна буде тренуватися в Австрії
football.ua
За інформацією "Футбол 24", збірна України проведе тренувальні збори в Австрії для підготовки до матчу відбору на ЧС-2018 проти Хорватії.

Очікується, що "синьо-жовті" вилетять до Австрії 18 березня. При цьому матчі української Прем'єр-ліги за участю "Шахтаря", "Динамо" і "Дніпра" в рамках 22-го туру Прем'єр-ліги будуть перенесені на 17 березня на прохання тренерського штабу збірної.

Варто відзначити, що наступний поєдинок підопічні Андрія Шевченка проведуть проти хорватів 24 березня в Загребі. Очікується, що команда поїде на матч з Австрії на автобусі.

Після чотирьох турів відбіркового турніру до ЧС-2018 збірна України знаходиться на другій сходинці у своїй групі, відстаючи від Хорватії на два очки.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що збірна України зберегла місце в топ-30 рейтингу ФІФА.

Футбол 24
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Теги Шахтар Динамо Дніпро збірна футбол
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