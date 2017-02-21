Матч "Шахтар" - "Сельта" обслужить бригада арбітрів зі Словенії

Це буде другий матч за участю української комнади для Славко Вінчіча.
Обслужить матч бригада арбітрів зі Словенії на чолі зі Славком Вінчічем. Асистентами рефері будуть Томаж Кланчнік і Андраж Ковачіч, а додатковими асистентами - Драгослав Періч і Роберто Поніс.
Варто відзначити, що Вінчіч лише одного разу обслуговував єврокубковий матч за участю української команди: в лютому 2015 року "Динамо" поступилося "Генгаму" з рахунком 1:2. Тоді рефері в першому таймі вилучив Андрія Ярмоленка і Юнеса Бельханда.
Нагадаємо, 16-го лютого "Шахтар" на виїзді переграв іспанську "Сельту" з рахунком 1:0, а єдиним голом відзначився Густаво Бланко Лещук.