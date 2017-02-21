Матч "Шахтар" - "Сельта" обслужить бригада арбітрів зі Словенії

Це буде другий матч за участю української комнади для Славко Вінчіча.

Славко Вінчіч буде судити в Харкові ФК Шахтер

УЄФА назвав імена арбітрів, які будуть працювати на матчі 1/16 фіналу"Шахтаря" проти "Сельти", який відбудеться 23-го лютого в Харкові.

Обслужить матч бригада арбітрів зі Словенії на чолі зі Славком Вінчічем. Асистентами рефері будуть Томаж Кланчнік і Андраж Ковачіч, а додатковими асистентами - Драгослав Періч і Роберто Поніс.

Варто відзначити, що Вінчіч лише одного разу обслуговував єврокубковий матч за участю української команди: в лютому 2015 року "Динамо" поступилося "Генгаму" з рахунком 1:2. Тоді рефері в першому таймі вилучив Андрія Ярмоленка і Юнеса Бельханда.

Нагадаємо, 16-го лютого "Шахтар" на виїзді переграв іспанську "Сельту" з рахунком 1:0, а єдиним голом відзначився Густаво Бланко Лещук.