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Матч "Шахтар" - "Сельта" обслужить бригада арбітрів зі Словенії

21 лютого в 14:08

Це буде другий матч за участю української комнади для Славко Вінчіча.

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Славко Вінчіч буде судити в Харкові
ФК Шахтер
УЄФА назвав імена арбітрів, які будуть працювати на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтаря" проти "Сельти", який відбудеться 23-го лютого в Харкові.

Обслужить матч бригада арбітрів зі Словенії на чолі зі Славком Вінчічем. Асистентами рефері будуть Томаж Кланчнік і Андраж Ковачіч, а додатковими асистентами - Драгослав Періч і Роберто Поніс.

Варто відзначити, що Вінчіч лише одного разу обслуговував єврокубковий матч за участю української команди: в лютому 2015 року "Динамо" поступилося "Генгаму" з рахунком 1:2. Тоді рефері в першому таймі вилучив Андрія Ярмоленка і Юнеса Бельханда.

Дивіться фото: "Сельта" – "Шахтар": найкращі фото матчу

Нагадаємо, 16-го лютого "Шахтар" на виїзді переграв іспанську "Сельту" з рахунком 1:0, а єдиним голом відзначився Густаво Бланко Лещук.

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Теги Шахтар Сельта футбол Ліга Європи
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