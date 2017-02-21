Матч "Чорноморець" – "Карпати" покаже телеканал УНІАН

Поєдинок відсутній в ефірній сітці телеканалу "2+2".

Матч "Чорноморець" - "Карпати" пройде 26 лютого footboom.com

Матч 19-го туру українськоїміж одеським "Чорноморцем" та львівськими "Карпатами" буде показаний на телеканалі УНІАН.

До цього моменту домашні матчі "Чорноморця" показувалися телеканалом "2+2", який, як і УНІАН, входить до компанії "1+1 Медіа".

Напередодні зустрічі одеситів і львів'ян керівництво компанії вирішило змінити місце показу. Також онлайн-трансляція зустрічі буде доступна на сайті "ТСН Проспорт".

Дата і час початку матчу від цього не змінилися. Поєдинок запланований на неділю, 26 лютого, а його початок - 14:00. Нагадаємо, що ця зустріч стане першою офіційною для команд після зимової перерви.

Після першої частини сезону "Чорноморець" посідає 7-е місце в Прем'єр-лізі з 23 очками, тоді як "Карпати", маючи матч в запасі, йдуть на останній 12-й сходинці турніру з 5 очками.

Раніше стало відомо, що футбольний сезон в Україні відновиться 25 лютого.