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Марлос незабаром може отримати право грати за збірну України

27 лютого в 23:53

Питання може бути вирішене вже на цьому тижні.

Марлос
Марлос готовий стати українцем
ФК Шахтер
Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос має намір отримати право виступати за збірну України.

"Чи буду я грати за збірну України? Ми спілкуємося з представниками Федерації футболу України, обговорюємо деталі. Можливо, щось вирішиться вже на цьому тижні", - цитує Марлоса Tribuna.com.

У січні виповнилося п'ять років з тих пір, як Марлос проживає на території України, тому футболіст може претендувати на отримання громадянства. Варто відзначити, що до 2014 року плеймейкер виступав за харківський "Металіст".

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Нагадаємо, раніше куратор національних збірних України Мирон Маркевич повідомив про бажання Марлоса отримати українське громадянство.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги Марлос Шахтар збірна
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