Марлос незабаром може отримати право грати за збірну України

Питання може бути вирішене вже на цьому тижні.

Марлос готовий стати українцем ФК Шахтер

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря"має намір отримати право виступати за збірну України.

"Чи буду я грати за збірну України? Ми спілкуємося з представниками Федерації футболу України, обговорюємо деталі. Можливо, щось вирішиться вже на цьому тижні", - цитує Марлоса Tribuna.com.

У січні виповнилося п'ять років з тих пір, як Марлос проживає на території України, тому футболіст може претендувати на отримання громадянства. Варто відзначити, що до 2014 року плеймейкер виступав за харківський "Металіст".

Нагадаємо, раніше куратор національних збірних України Мирон Маркевич повідомив про бажання Марлоса отримати українське громадянство.