Марченко стартував з перемоги на тенісному турнірі у Франції

Друга ракетка України у двох сетах переграв Кентена Галі.

Марченко здобув першу перемогу в сезоні facebook.com

Український тенісистстартував з перемоги на турнірі Open Sud de France, який проходить у французькому місті Монпельє. У матчі 1 кола проти Кентена Галі українець переміг з рахунком - 6:4, 6:4.

Матч тривав 1 годину та 16 хвилин. За цей час Марченко зробив 4 ейси, 1 допустив подвійну помилку і реалізував 2 брейк-поінта. У свою чергу француз 8 разів подав навиліт, здійснив 4 подвійних помилки і не виграв жодного брейка.

Відзначимо, що ця перемога стала для українця першою в сезоні. У матчі другого кола Марченко зіграє з переможцем пари Кенні Де Схеппер – Міша Звєрєв.

Зазначимо, що на першому в сезоні турнірі "Великого шолома" Australian Open Марченко завершив свої виступи у 1-му раунді, програвши першій ракетці світу Енді Маррею.

Раніше Марченко очолив рейтинг найкращих українських тенісистів, але поступився першу сходинку Олександру Долгополову.