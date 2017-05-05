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"Манчестер Юнайтед" обіграв "Сельту" у першому матчі півфіналу Ліги Європи

5 травня в 00:42

Англійці забили єдиний гол у другому таймі.

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МЮ вдалося отримати перевагу гостьового голу
manutd.com
Відбувся перший поєдинок 1/2 фіналу Ліги Європи, в якому іспанська "Сельта" приймала англійський "Манчестер Юнайтед".

Матч проходив з мінімальною кількістю гольових моментів, але перевагою більше володіли гравці МЮ. У підсумку гості здобули перемогу завдяки єдиному голу зі штрафного на 67-й хвилині - Рашфорд закрутив м'яч над стінкою, а воротар врятувати "Сельту" не зумів.

"Сельта" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1
Голи: Рашфорд, 67

"Сельта": Альварес, Отто, Мальо (Бовю, 90+1), Кабрал, Ронкалья, Радоя, Ернандес, Васс (Хосабед, 74), Аспас, Гвідетті, Сісто

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Валенсія, Баї, Блінд, Дарміан, Еррера, Погба, Феллаїні, Мхітарян (Янг, 78, Смоллінг, 89), Лінгард, Рашфорд (Мартіаль, 80)

Попередження: Мальо - Феллаїні, Погба

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Нагадаємо, раніше в півфіналі Ліги Європи "Аякс" розгромив "Ліон".

За матеріалами: DT.UA
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