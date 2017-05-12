"Манчестер Юнайтед" і "Аякс" зіграють у фіналі Ліги Європи

Голландці та англійці втримали перевагу, яка була зароблена в перших поєдинках півфіналу.

МЮ вдалося втримати нічию manutd.com

Відбулися матчі, в яких зустрічалися французький "Ліон" і голландський "Аякс", а також англійський " МЮ " і іспанська "Сельта".

Футболістам МЮ вдалося першим відкрити рахунок вже на 17-й хвилині, коли Феллаїні головою замкнув передачу в дотик. Господарі поля й надалі володіли перевагою, а іспанці зачепилися за можливість поборотися за путівку у фінал вже в кінцівці зустрічі, коли точним ударом головою рахунок зрівняв Ронкалья. На останніх секундах гри замкнути передачу партнера і вивести "Сельту" у фінал не вдалося Гвідетті.

"Манчестер Юнайтед" - "Сельта" - 1:1 (перший матч - 1:0)

Голи: Феллаїні, 17 - Ронкалья, 85

"Аякс" у першому матчі досяг впевненої перемоги, але у другій грі саме "Ліон" на домашній арені вважався фаворитом, що підтвердив на полі. При цьому саме голландці першими вийшли вперед, коли Дольберг перекинув воротаря після пасу Аміна Юнеса. Тим не менш, ще до перерви Ляказетт відповів двома точними ударами, реалізувавши пенальті і простріл від Фекіра.

В кінцівці зустрічі французи забили ще один м'яч, але дотиснути суперника господарям поля так і не вдалося.

"Ліон" - "Аякс" - 3:1 (перший матч - 1:4)

Голи: Ляказетт, 45 (з пенальті), 45+1, Геззаль, 81 - Дольберг, 27

Номінальним господарем фіналу, який пройде 24 травня в Стокгольмі, стане "Аякс".

За всю історію "Аякс" і "Манчестер Юнайтед" провели між собою 4 офіційних поєдинки, причому в очному протистоянні між суперниками поки утримується рівність - по 2 перемоги.

Нагадаємо, найбільшого успіху серед українських клубів у нинішньому розіграші турніру домігся донецький "Шахтар", який був зупинений "Сельтою" на стадії 1/16 фіналу.