Малиновський відзначився голом за "Генк" у матчі чемпіонату Бельгії

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Український півзахисник відзначився дальнім ударом.

Малиновський забив шикарним дальнім ударом krcgenk.be

Півзахисник "Генка", права на якого належать донецькому "Шахтарю", забив гол у матчі 26 туру чемпіонату Бельгії проти "Сент-Труйдена".

Українець вийшов на поле з перших хвилин і відзначився результативним ударом на 45-й хвилині матчу. Сам поєдинок завершився перемогою "Генка" з рахунком 3:0.

Цей гол став першим для 23-річного хавбека в поточному сезоні чемпіонату Бельгії.

Нагадаємо, крім Малиновського в чемпіонаті Бельгії виступає ще один півзахисник "Шахтаря" Сергій Болбат, який на правах оренди захищає кольори "Локерена", а також екс-гравець "Дніпра" Валерій Лучкевич, який взимку перейшов в "Стандард".

Раніше гол Малиновського приніс "Генку" нічию в Кубку Бельгії.