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Малиновський відзначився голом за "Генк" у матчі чемпіонату Бельгії

11 лютого в 10:53

Український півзахисник відзначився дальнім ударом.

Малиновский
Малиновський забив шикарним дальнім ударом
krcgenk.be
Півзахисник "Генка" Руслан Малиновський, права на якого належать донецькому "Шахтарю", забив гол у матчі 26 туру чемпіонату Бельгії проти "Сент-Труйдена".

Українець вийшов на поле з перших хвилин і відзначився результативним ударом на 45-й хвилині матчу. Сам поєдинок завершився перемогою "Генка" з рахунком 3:0.

Цей гол став першим для 23-річного хавбека в поточному сезоні чемпіонату Бельгії.

Нагадаємо, крім Малиновського в чемпіонаті Бельгії виступає ще один півзахисник "Шахтаря" Сергій Болбат, який на правах оренди захищає кольори "Локерена", а також екс-гравець "Дніпра" Валерій Лучкевич, який взимку перейшов в "Стандард".

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Раніше гол Малиновського приніс "Генку" нічию в Кубку Бельгії.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Малиновський Генк футбол
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