Малиновський відзначився голом за "Генк" у матчі чемпіонату Бельгії

Український півзахисник відзначився дальнім ударом.
Українець вийшов на поле з перших хвилин і відзначився результативним ударом на 45-й хвилині матчу. Сам поєдинок завершився перемогою "Генка" з рахунком 3:0.
Цей гол став першим для 23-річного хавбека в поточному сезоні чемпіонату Бельгії.
Нагадаємо, крім Малиновського в чемпіонаті Бельгії виступає ще один півзахисник "Шахтаря" Сергій Болбат, який на правах оренди захищає кольори "Локерена", а також екс-гравець "Дніпра" Валерій Лучкевич, який взимку перейшов в "Стандард".
Раніше гол Малиновського приніс "Генку" нічию в Кубку Бельгії.DT.UA