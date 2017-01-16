Макаренко залишив "Динамо" у статусі вільного агента

Захисник займеться пошуками нової команди.

Макаренко залишився без клубу ФК Динамо

Лівий захисниквідмовився продовжувати контракт з київським "Динамо" і залишив команду в статусі вільного агента. Про це повідомила Sport Arena.

За інформацією джерела, контракт гравця закінчився наприкінці минулого року, після чого "Динамо" запропонувало нову угоду з істотним зниженням зарплати, але Макаренко на нові умови не погодився.

В поточному сезоні Макаренко провів за "Динамо" 13 матчів у всіх турнірах і відзначився 1 голом.

Раніше повідомлялося, що в послугах Євгена Макаренка зацікавлені португальський "Спортинг" і російська "Уфа", однак далі чуток справа не дійшла.

Нагадаємо, раніше Сергій Ребров допустив можливий трансфер капітана "Динамо" Андрія Ярмоленка.