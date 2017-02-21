Ломаченко в черговий раз був визнаний "Боксером року" в світі

Український боксер отримав визнання від авторитетного порталу World Boxing News.
Українець майже на тисячу голосів обійшов Карла Фремптона і легендарного Менні Паккьяо. При цьому нагороду Ломаченку вручив його промоутер Боб Арум.
У минулому році Василь Ломаченко у червні видовищно нокаутував Романа Мартінеса і став чемпіоном світу у двох вагових категоріях, а в листопаді бій проти українця не зумів завершити Ніколас Уолтерс.
Наступним суперником дворазового олімпійського чемпіона стане американський боксер пуерторіканського походження Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО).
Раніше Ломаченко розпочав підготовку до наступного виходу на ринг.WBN