Ломаченко в черговий раз був визнаний "Боксером року" в світі

Український боксер отримав визнання від авторитетного порталу World Boxing News.

Арум вручив нагороду Ломаченку twitter.com

Портал World Boxing News за підсумками голосування відвідувачів визнав українського чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка (7-1, 5 КО) найкращим боксером 2016 року.

Українець майже на тисячу голосів обійшов Карла Фремптона і легендарного Менні Паккьяо. При цьому нагороду Ломаченку вручив його промоутер Боб Арум.

У минулому році Василь Ломаченко у червні видовищно нокаутував Романа Мартінеса і став чемпіоном світу у двох вагових категоріях, а в листопаді бій проти українця не зумів завершити Ніколас Уолтерс.

Наступним суперником дворазового олімпійського чемпіона стане американський боксер пуерторіканського походження Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО).

Раніше Ломаченко розпочав підготовку до наступного виходу на ринг.