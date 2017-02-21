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Ломаченко в черговий раз був визнаний "Боксером року" в світі

21 лютого в 09:14

Український боксер отримав визнання від авторитетного порталу World Boxing News.

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Арум вручив нагороду Ломаченку
twitter.com
Портал World Boxing News за підсумками голосування відвідувачів визнав українського чемпіона світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка (7-1, 5 КО) найкращим боксером 2016 року.

Українець майже на тисячу голосів обійшов Карла Фремптона і легендарного Менні Паккьяо. При цьому нагороду Ломаченку вручив його промоутер Боб Арум.

У минулому році Василь Ломаченко у червні видовищно нокаутував Романа Мартінеса і став чемпіоном світу у двох вагових категоріях, а в листопаді бій проти українця не зумів завершити Ніколас Уолтерс.

Наступним суперником дворазового олімпійського чемпіона стане американський боксер пуерторіканського походження Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО).

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Раніше Ломаченко розпочав підготовку до наступного виходу на ринг.

WBN
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Теги Ломаченко бокс
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