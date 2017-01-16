Ломаченко та Корралес зустрінуться 8 або 15 квітня – промоутер

Навесні українець знову вийде на ринг.

Наступний бій Ломаченко проведе в квітні BoxingScene

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум підтвердив, що чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO(7-1, 5 КО) у своєму наступному бою може провести уніфікацію титулів з чемпіоном WBA Хесрилом Корралесом (21-1, 9 КО)

"Ломаченко битиметься 8-го або 15-го квітня. Ми ще не завершили переговори з опонентом, але, швидше за все, це буде об'єднавчий поєдинок з Корралесом", - цитує Арума BoxingScene.

Василь Ломаченко в минулому році провів два поєдинки. У червні українець нокаутував у п'ятому раунді Романа Мартінеса, а в листопаді захистив свій титул чемпіона світу в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.

Наступний бій Ломаченко повинен був проводити в березні нинішнього року проти Орландо Салідо, однак мексиканець відмовився від реваншу з українцем.

Корралес в останній раз боксував 31 грудня, коли розділеним рішенням здолав японця Такаші Учіяму.

Зазначимо, що нокаут від Ломаченка в бою проти пуерторіканця Мартінеса був визнаний кращим в 2016-му році за версією ESPN.