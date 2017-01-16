Ломаченко та Корралес зустрінуться 8 або 15 квітня – промоутер

Навесні українець знову вийде на ринг.
"Ломаченко битиметься 8-го або 15-го квітня. Ми ще не завершили переговори з опонентом, але, швидше за все, це буде об'єднавчий поєдинок з Корралесом", - цитує Арума BoxingScene.
Василь Ломаченко в минулому році провів два поєдинки. У червні українець нокаутував у п'ятому раунді Романа Мартінеса, а в листопаді захистив свій титул чемпіона світу в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.
Наступний бій Ломаченко повинен був проводити в березні нинішнього року проти Орландо Салідо, однак мексиканець відмовився від реваншу з українцем.
Корралес в останній раз боксував 31 грудня, коли розділеним рішенням здолав японця Такаші Учіяму.
Зазначимо, що нокаут від Ломаченка в бою проти пуерторіканця Мартінеса був визнаний кращим в 2016-му році за версією ESPN.BoxingScene