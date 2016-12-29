Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів за версією HBO

Українець також став боксером року за версією Fight News.
Варто акцентувати увагу на тому, що в рейтингу від НВО українцю вдалося обійти Геннадія Головкіна, Андре Уорда і багатьох інших.
Топ-5 боксерів світу від HBO:
1. Василь Ломаченко (Україна)
2. Геннадій Головкін (Казахстан)
3. Андре Уорд (США)
3. Сергій Ковальов (Росія)
5. Роман Гонсалес (Нікарагуа)
Нагадаємо, в ніч на 27 листопада Ломаченко захистив свій титул чемпіона світу в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.
Раніше український боксер повідомив, що в березні 2017 року відбудеться реванш проти Орландо Салідо.
Зазначимо, що нокаут від Ломаченка в бою проти пуерторіканця Мартінеса був визнаний кращим в 2016-му році за версією ESPN.XSport.ua