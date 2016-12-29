Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів за версією HBO

Українець також став боксером року за версією Fight News.

На рахунку Ломаченко 7 перемог, 5 з яких нокаутом lomachenko.com

Український чемпіон світу за версією WBO(7-1, 5 КО) був визнаний кращим боксером світу за версією Fight News і HBO.

Варто акцентувати увагу на тому, що в рейтингу від НВО українцю вдалося обійти Геннадія Головкіна, Андре Уорда і багатьох інших.

Топ-5 боксерів світу від HBO:

1. Василь Ломаченко (Україна)

2. Геннадій Головкін (Казахстан)

3. Андре Уорд (США)

3. Сергій Ковальов (Росія)

5. Роман Гонсалес (Нікарагуа)

Нагадаємо, в ніч на 27 листопада Ломаченко захистив свій титул чемпіона світу в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.

Раніше український боксер повідомив, що в березні 2017 року відбудеться реванш проти Орландо Салідо.

Зазначимо, що нокаут від Ломаченка в бою проти пуерторіканця Мартінеса був визнаний кращим в 2016-му році за версією ESPN.