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Ломаченко очолив рейтинг найкращих боксерів за версією HBO

29 грудня в 18:38

Українець також став боксером року за версією Fight News.

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На рахунку Ломаченко 7 перемог, 5 з яких нокаутом
lomachenko.com
Український чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко (7-1, 5 КО) був визнаний кращим боксером світу за версією Fight News і HBO.

Варто акцентувати увагу на тому, що в рейтингу від НВО українцю вдалося обійти Геннадія Головкіна, Андре Уорда і багатьох інших.

Топ-5 боксерів світу від HBO:

1. Василь Ломаченко (Україна)

2. Геннадій Головкін (Казахстан)

3. Андре Уорд (США)

3. Сергій Ковальов (Росія)

5. Роман Гонсалес (Нікарагуа)

Нагадаємо, в ніч на 27 листопада Ломаченко захистив свій титул чемпіона світу в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.

Раніше український боксер повідомив, що в березні 2017 року відбудеться реванш проти Орландо Салідо.

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Зазначимо, що нокаут від Ломаченка в бою проти пуерторіканця Мартінеса був визнаний кращим в 2016-му році за версією ESPN.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги Ломаченко бокс НВО
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