Ломаченко буде в "Залі слави" боксу - Мейвезер

Знаменитий американський боксер високо оцінив потенціал українця.
"Теренс Кроуфорд - неймовірний боєць. Василь Ломаченко - неймовірний боєць. Чи думаю я, що вони будуть в "Залі слави"? Абсолютно", - сказав Мейвезер.
Василь Ломаченко в минулому році провів два поєдинки. У червні українець нокаутував у п'ятому раунді Романа Мартінеса, а в листопаді захистив титул чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.
Зазначимо, що нокаут від Ломаченка в бою проти пуерторіканця Мартінеса був визнаний кращим в 2016-му році за версією ESPN.XSport.ua