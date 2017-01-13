Ломаченко буде в "Залі слави" боксу - Мейвезер

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Знаменитий американський боксер високо оцінив потенціал українця.

Мейвезер вірить в Ломаченка pulse.ng

Непереможний американський екс-боксер Флойд Мейвезер-молодший заявив, що бачить свого співвітчизника Теренса Кроуфорда (30-0, 21 КО) та українця(7-1, 5 КО) в "Залі слави" боксу в майбутньому.

"Теренс Кроуфорд - неймовірний боєць. Василь Ломаченко - неймовірний боєць. Чи думаю я, що вони будуть в "Залі слави"? Абсолютно", - сказав Мейвезер.

Василь Ломаченко в минулому році провів два поєдинки. У червні українець нокаутував у п'ятому раунді Романа Мартінеса, а в листопаді захистив титул чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.

Зазначимо, що нокаут від Ломаченка в бою проти пуерторіканця Мартінеса був визнаний кращим в 2016-му році за версією ESPN.