Лобановський увійшов до топ-10 тренерів, що вплинули на розвиток футболу

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Український фахівець вважається одним з тих, хто змінив гру.

Лобановський потрапив в черговий почесний рейтинг

УЄФА представив список з десяти тренерів, які найбільше вплинули на розвиток футболу з моменту створення організації - 1954 року. До їх числа увійшов і

Варто відзначити, що Лобановський тренував київське "Динамо", "Дніпро", а також збірні СРСР і України. На його рахунку вісім титулів чемпіона СРСР, п'ять чемпіонських титулів в Україні, а також два Кубка володарів кубків і один Суперкубок Європи разом з "Динамо".

У список також увійшли Браян Клаф ("Ноттінгем Форест"), Йохан Кройф ("Аякс", "Барселона"), Вісенте дель Боске ("Реал", збірна Іспанії), Алекс Фергюсон (МЮ), Еленіо Еррера ("Барселона", "Атлетіко", "Інтер", "Рома"), Удо Латтек (ФРН, "Баварія", "Барселона"), Рінус Міхелс ("Аякс", "Барселона", збірна Нідерландів), Жозе Моурінью ("Порту", "Челсі", "Реал", "Інтер", МЮ) та Арріго Саккі ("Мілан", збірна Італії, "Атлетіко").

Нагадаємо, раніше "Динамо" Лобановського було включено до рейтингу найкращих команд всіх часів.