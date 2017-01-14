Лобановський увійшов до топ-10 тренерів, що вплинули на розвиток футболу

Український фахівець вважається одним з тих, хто змінив гру.
Варто відзначити, що Лобановський тренував київське "Динамо", "Дніпро", а також збірні СРСР і України. На його рахунку вісім титулів чемпіона СРСР, п'ять чемпіонських титулів в Україні, а також два Кубка володарів кубків і один Суперкубок Європи разом з "Динамо".
У список також увійшли Браян Клаф ("Ноттінгем Форест"), Йохан Кройф ("Аякс", "Барселона"), Вісенте дель Боске ("Реал", збірна Іспанії), Алекс Фергюсон (МЮ), Еленіо Еррера ("Барселона", "Атлетіко", "Інтер", "Рома"), Удо Латтек (ФРН, "Баварія", "Барселона"), Рінус Міхелс ("Аякс", "Барселона", збірна Нідерландів), Жозе Моурінью ("Порту", "Челсі", "Реал", "Інтер", МЮ) та Арріго Саккі ("Мілан", збірна Італії, "Атлетіко").
Нагадаємо, раніше "Динамо" Лобановського було включено до рейтингу найкращих команд всіх часів.uefa.com