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Ліга Європи: МЮ, "Краснодар" і "Шальке" вийшли в 1/8 фіналу

22 лютого в 21:58

У рамках ігрового дня було забито всього п'ять голів.

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МЮ здобув другу перемогу над французами
manutd.com
Сьогодні, 22 лютого, відбулися три матчі в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

"Манчестер Юнайтед" ще на домашній арені фактично гарантував собі путівку в наступний раунд, а перемога у Франції підтвердила перевагу англійців над "Сент-Етьєном". "Фенербахче" вдалося зіграти внічию з "Краснодаром", але поразка в Росії позбавила стамбульців шансів на продовження боротьби.

"Шальке" і ПАОК зіграли внічию, але команда Євгена Коноплянки в першій зустрічі, яка відбулася в Греції, здобула розгромну перемогу, тому пройшла далі.

"Сент-Етьєн" - "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (перший матч - 0:3)
Гол: Мхітарян, 16

"Фенербахче" - "Краснодар" - 1:1 (перший матч - 0:1)
Голи: Соуза, 41 - Смолов, 7

"Шальке" - ПАОК - 1:1 (перший матч - 3:0)
Голи: Шопф, 23 - Настасіч, 25 (автогол)

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Нагадаємо, завтра, 23-го лютого, в Харкові пройде матч "Шахтаря" і "Сельти".

За матеріалами: DT.UA
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Теги ПАОК Шальке футбол Шахтар Ліга Європи
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