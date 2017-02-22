Ліга чемпіонів: "Севілья" розібралася з "Лестером", "Ювентус" - з "Порту"

Відбулися перші матчі двох пар 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Ювентус" скористався видаленням гравця "Порту" juventus.com

Сьогодні, 22-го лютого, свої перші матчі в рамкахпровели "Порту" і "Ювенус", а також "Севілья" і "Лестер".

У Португалії рівна боротьба на полі тривала до 27-ї хвилини, коли господарі поля залишилися в меншості. Теллес здійснив два поспіль грубих фоли і після двох жовтих карток залишив "Порту" в меншості.

Після перерви "Ювентус" продовжив діяти першим номером і намагатися підібратися до воріт суперника, що принесло плоди на 72-й хвилині. М'яч після невдалого для "Порту" відскоку опинився у Пьяци, який в дотик розпечатав ворота Касільяса і відзначився дебютним голом у Лізі чемпіонів. Практично відразу туринці подвоїли перевагу і поставили крапку: Сандро навісив у штрафну португальців, а Дані Алвес прийняв м'яч на груди і другим дотиком вразив дальній кут.

"Ювентус" - "Порту" - 2:0

Голи: Пьяца, 72, Алвес, 74

"Севілья" на своєму полі вважалася однозначним фаворитом на тлі кризового "Лестера" - чемпіони Англії в нинішньому сезоні далекі від своєї найкращої форми. Іспанці могли виходити вперед вже на 14-й хвилині, але Каспер Шмайхель відбив удар Корреа з пенальті.

Тим не менш, чекати довго голу не довелося. На 25-й хвилині Серхіо Ескудеро навісив у штрафну, звідки Сарабія відправив м'яч у дальній кут воріт ударом головою. Другий гол "Севілья" забила вже після перерви, продовжуючи володіти тотальною перевагою. Корреа реабілітувався за невдалий удар з пенальті, реалізувавши пас від Йоветіча.

Іспанці за рахунку 2:0 розслабилися, що призвело до голу англійців, який може зіграти важливу роль у другій зустрічі. На 73-й хвилині Варді після пасу партнера розстріляв ворота Ріко з кількох метрів.

"Севілья" - "Лестер" - 2:1

Голи: Сарабіа, 25, Корреа, 62 - Варді, 73

Нагадаємо, завтра, 23-го лютого, свій поєдинок Ліги Європи проти "Сельти" проведе донецький "Шахтар".