Ліга чемпіонів: "Баварія" розгромила "Арсенал", "Реал" впевнено здолав "Наполі"

Господарі поля оформили перевагу перед наступними поєдинками.

"Реал" здобув вольову перемогу Real Madrid

Сьогодні, 15-го лютого, відбулися чергові матчі, в яких "Баварія" приймала "Арсенал", а "Реал" зустрічався з "Наполі" в Мадриді.

"Баварія" фактично вирішила питання виходу в наступну стадію турніру, здобувши перемогу в Мюнхені. На 11-й хвилині господарів поля вивів вперед Роббен точним ударом у верхній кут воріт. Лідер "канонірів" Алексіс Санчес в середині першого тайму зумів зрівняти рахунок. Спочатку чилієць не зміг реалізувати пенальті, але відразу підхопив м'яч і з другої спроби розпечатав ворота Нойєра.

Однак це були останні хороші новини для лондонського клубу. Після перерви практично відразу Левандовськи вивів "Баварію" вперед, вигравши верхову боротьбу у Мустафі. Досить швидко рахунок став 4:1 - дубль оформив Алькантара. Крапку на 88-й хвилині поставив Томас Мюллер, який вийшов на заміну.

"Баварія" - "Арсенал" - 5:1

Голи: Роббен, 11, Левандовськи, 53, Алькантара, 56, 63, Мюллер, 88 - Санчес, 30

"Реал" пропустив гол вже на 8-й хвилині, коли Інсіньє скористався помилкою Наваса, який далеко вийшов з воріт, і пробив з тридцяти метрів точно в нижній кут. Мадридці відігралися ще до перерви, коли Карвахаль навісив у штрафну, а Бензема випередив Альбіоля і головою відправив м'яч у сітку.

Другий тайм неаполітанці почали активніше, але швидко пропустили другий м'яч: Роналду віддав пас під удар Кроосу, а німецький півзахисник в дотик відправив м'яч у кут воріт Рейни. На 54-й хвилині збільшив перевагу "Реала" Каземіро, якому вдався удар без підготовки з 25-ти метрів - без шансів для воротаря. Наприкінці італійці забили гол, але зробили це з положення поза грою.

"Реал" - "Наполі" - 3:1

Голи: Бензема, 19, Кроос, 49, Каземіро, 54 - Інсіньє, 8

Нагадаємо, раніше був представлений м'яч фіналу Ліги чемпіонів.