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Лідер "Шахтаря" Тайсон цікавий "Порту"

5 січня в 14:55

Бразилець може покинути "гірників", але залишитися в Європі.

Тайсон
Тайсон може покинути "Шахтар"
Sport Arena
Півзахисник "Шахтаря" Тайсон входить в сферу інтересів португальського "Порту". Про це повідомило радіо "Record".

За інформацією джерела, керівництво португальців вже провело переговори з агентом гравця Алсіоне Дорнеллесом і зуміло домовитися про майбутню угоду.

Варто відзначити, що раніше наставник "гірників" Паулу Фонсека заявив, що не хоче відпускати Тайсона в іншу команду. При цьому трансфер бразильця оцінюється в п'ять мільйонів євро.

Діюча угода 28-річного півзахисника з донеччанами закінчується в грудні наступного року. Раніше повідомлялося, що гравець хоче повернутися на батьківщину, де в його послугах зацікавлений "Інтернасьонал".

Тайсон перейшов у "Шахтар" з "Металіста" взимку 2013-го року за 15,2 мільйона євро. У поточному сезоні півзахисник зіграв за "гірників" 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 7 голів і зробив 7 результативних передач.

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Нагадаємо, раніше "Шахтар" залишили нападники Едуардо і Євген Селезньов.

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Теги Шахтар Тайсон Порту футбол
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