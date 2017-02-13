Лідер "Шахтаря" Степаненко пропустить матч з "Сельтою" через хитрощі

Півзахисник отримав додаткову дискваліфікацію.
У поєдинку 5-го туру групового етапу проти "Коньяспору" Степаненко з'явився на полі в кінці матчу і зробив усе для отримання жовтої картки, яка була для нього третьою. Це означало, що футболіст пропустить останній поєдинок з "Брагою", який не мав турнірного значення, але в плей-офф йому вже не буде загрожувати перебір жовтих карток.
Однак в УЄФА вважають, що Степаненко отримав третю жовту навмисне, тому гравець отримав додатковий матч дискваліфікації і не зіграє з "Сельтою" в Іспанії 16-го лютого.
Нагадаємо, донецький "Шахтар" в останні тижні перебував на зборах, де проводив товариські матчі.XSport.ua