Лідер "Шахтаря" Степаненко пропустить матч з "Сельтою" через хитрощі

Півзахисник отримав додаткову дискваліфікацію.

Степаненко не зможе допомогти "гірникам" в Іспанії ФК Шахтер

Футболіст збірної України Тарас Степаненко не допоможе донецькому "Шахтарю" в першому матчічерез додаткове покарання від УЄФА.

У поєдинку 5-го туру групового етапу проти "Коньяспору" Степаненко з'явився на полі в кінці матчу і зробив усе для отримання жовтої картки, яка була для нього третьою. Це означало, що футболіст пропустить останній поєдинок з "Брагою", який не мав турнірного значення, але в плей-офф йому вже не буде загрожувати перебір жовтих карток.

Однак в УЄФА вважають, що Степаненко отримав третю жовту навмисне, тому гравець отримав додатковий матч дискваліфікації і не зіграє з "Сельтою" в Іспанії 16-го лютого.

Нагадаємо, донецький "Шахтар" в останні тижні перебував на зборах, де проводив товариські матчі.