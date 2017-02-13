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Лідер "Шахтаря" Степаненко пропустить матч з "Сельтою" через хитрощі

13 лютого в 09:38

Півзахисник отримав додаткову дискваліфікацію.

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Степаненко не зможе допомогти "гірникам" в Іспанії
ФК Шахтер
Футболіст збірної України Тарас Степаненко не допоможе донецькому "Шахтарю" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської "Сельти" через додаткове покарання від УЄФА.

У поєдинку 5-го туру групового етапу проти "Коньяспору" Степаненко з'явився на полі в кінці матчу і зробив усе для отримання жовтої картки, яка була для нього третьою. Це означало, що футболіст пропустить останній поєдинок з "Брагою", який не мав турнірного значення, але в плей-офф йому вже не буде загрожувати перебір жовтих карток.

Однак в УЄФА вважають, що Степаненко отримав третю жовту навмисне, тому гравець отримав додатковий матч дискваліфікації і не зіграє з "Сельтою" в Іспанії 16-го лютого.

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Нагадаємо, донецький "Шахтар" в останні тижні перебував на зборах, де проводив товариські матчі.

За матеріалами: XSport.ua
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Теги Шахтар Степаненко Сельта Ліга Європи футбол
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