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"Лестер" став командою року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси

29 грудня в 20:10

Журналісти назвали кращу команду року, що минає.

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"Лестер" став чемпіоном Англії, випередивши "Манчестер Сіті"
lcfc.com
Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS) визнала "Лестер" кращою командою цього року. Команда Раньєрі набрала 20,71% голосів, випередивши збірну Португалії (15,39%) і "Реал" (11,2%).

Спортивною подією року визнаний Євро-2016 (28,13%), який обігнав Олімпіаду-2016 (25,6%) та чемпіонат Європи з легкої атлетики (12,39%). У голосуванні AIPS взяли участь журналісти з 110 країн світу.

Нагадаємо, в минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги "Лестер" став чемпіоном, випередивши "Манчестер Сіті". У нинішньому сезоні підопічні Раньєрі вийшли до 1/8-ї фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінуться з іспанською "Севільєю".

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Після 18 турів чемпіонату Англії "Лестер" йде на 16-му місці, набравши 17 очок.

За матеріалами: Tribuna.com
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Теги Лестер Раньєрі футбол
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