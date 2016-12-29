"Лестер" став командою року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси

Журналісти назвали кращу команду року, що минає.
Спортивною подією року визнаний Євро-2016 (28,13%), який обігнав Олімпіаду-2016 (25,6%) та чемпіонат Європи з легкої атлетики (12,39%). У голосуванні AIPS взяли участь журналісти з 110 країн світу.
Нагадаємо, в минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги "Лестер" став чемпіоном, випередивши "Манчестер Сіті". У нинішньому сезоні підопічні Раньєрі вийшли до 1/8-ї фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінуться з іспанською "Севільєю".
Після 18 турів чемпіонату Англії "Лестер" йде на 16-му місці, набравши 17 очок.Tribuna.com