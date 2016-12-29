"Лестер" став командою року за версією Міжнародної асоціації спортивної преси

Журналісти назвали кращу команду року, що минає.

"Лестер" став чемпіоном Англії, випередивши "Манчестер Сіті" lcfc.com

Міжнародна асоціація спортивної преси (AIPS) визнала "Лестер" кращою командою цього року. Команда Раньєрі набрала 20,71% голосів, випередивши збірну Португалії (15,39%) і "Реал" (11,2%).

Спортивною подією року визнаний Євро-2016 (28,13%), який обігнав Олімпіаду-2016 (25,6%) та чемпіонат Європи з легкої атлетики (12,39%). У голосуванні AIPS взяли участь журналісти з 110 країн світу.

Нагадаємо, в минулому сезоні англійської Прем'єр-ліги "Лестер" став чемпіоном, випередивши "Манчестер Сіті". У нинішньому сезоні підопічні Раньєрі вийшли до 1/8-ї фіналу Ліги чемпіонів, де зустрінуться з іспанською "Севільєю".

Після 18 турів чемпіонату Англії "Лестер" йде на 16-му місці, набравши 17 очок.